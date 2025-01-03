Захарова поиздевалась над Бербок после ее слов о военных базах России в Сирии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила главе МИД ФРГ Анналене Бербок об американском военном присутствии в ответ на слова о том, что РФ «пора отказаться от своих военных баз в Сирии».
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