19 человек, которые благодаря барахолкам смогли обставить квартиру мечты

Обставить свою квартиру так, чтобы туда захотелось возвращаться — это важная задача. Кто-то вкладывает огромные деньги в ремонт, кто-то закупается новейшей мебелью, консультируясь с дизайнерами интерьера.
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