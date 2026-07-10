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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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✍️Минпросвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми

✍️Минпросвещения разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми. Для малышей до 2–3 лет экраны советуют максимально исключить, заменив их играми, творчеством и общением с семьёй.

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