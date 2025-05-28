Размеры доисторических ленивцев зависели от глобальных климатических перемен. Известно, когда ленивцы были большими – это было время между олигоценом, который начался около 33,9 млн лет назад, и концом плейстоцена, который датируется примерно 12 тыс.
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