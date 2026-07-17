"19 лет закончились в один день": Желание мужчины сменить телефон разрушило семью

Он был уверен, что состоит в крепком браке, но реальность оказалась совсем другой.38-летний пользователь популярного портала Reddit с ником IntelligentSpeech348 рассказал, что в одно мгновение потерял семью, просто взяв в руки телефон жены.
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