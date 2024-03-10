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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Блинкова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

Блинкова второй раз в сезоне обыграла соперницу из топ-10

45-я ракетка мира Анна Блинкова во втором круге турнира в Индиан-Уэллс обыграла №5 Джессику Пегулу – 6:2, 3:6, 6:3.

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