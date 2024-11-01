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Царьград

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В центре Владимира появилась третья улица с платной парковкой

В центре Владимира появилась третья улица с платной парковкой

Плата за стоянку у Торговых рядов пока символическая - 1 рубль в час по будням.С сегодняшнего дня, 1 ноября 2024 года, парковка на Девической улице в центре Владимира стала платной.

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