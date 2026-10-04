📹⚡️Финляндия создает суверенную спутниковую сеть для военных нужд Финские компании ICEYE и Nokia анонсировали стратегическое партнерство с целью разработки и развертывания защищенной широкополосной спутниковой сети передачи данных.
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