"Убирать Зеленского нельзя, будет ещё хуже": Хомяков опасается прихода к власти того, кто предложил "план Трампа"

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform На Западе нарастает критика Зеленского. Аналитики предполагают, что этой весной на Украине будет переворот.
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