"Убирать Зеленского нельзя, будет ещё хуже": Хомяков опасается прихода к власти того, кто предложил "план Трампа"

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
А накой сохранять ярого убийцу ? !!! НЕ ПОНИМАЮ !
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13 час.
Eduard
Давно грохнутт надо!
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3 час.
Eduard
Следующий хуже или лучше не в бтом дело,просто подкупят как и Зеленского.Янукрвича надо вернуть,ему доверия больше или Азарова! Это требовать !
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3 час.

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