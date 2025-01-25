ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Народ попросил Путина: "Увольте их. Всех. Мы без них все делаем лучше и бесплатно!"

Народ попросил Путина: "Увольте их. Всех. Мы без них все делаем лучше и бесплатно!"

ИА Новороссия Коллаж: Царьград ЧП в Анапе в очередной раз вскрыло вредоносные "чиновничьи язвы".

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Комментарии
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ВВ
Василий Васильев
Уволить надо, в первую очередь,  Кондратьева - чем быстрее, тем лучше. Вместе со ВСЕЙ  его командой. И пусть новый губернатор приводит новую команду. С новой командой, конечно же, будут проблемы, ибо кроме региональных чиновников есть еще &quot;местные&quot;. Таких в США называют &quot;deep state&quot; (глубинное государство).  И ЭТИХ заменить сразу будет очень трудно, а ведь именно они и будут саботировать любые изменения ситуации в крае, которая сложилось за последние 10-15 лет. Кумовство и повальная коррупция &quot;повязала&quot; всех чиновников глубинного государства края. Собственно, эта ситуация зеркально-фокусировано  отражает состояние дел во всей России. Именно в концентрированном виде.
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2 час.
Скиф Туран
Это не первый случай. В Южной Озереевке уронили, как-то 200 тонн мазута и промолчали. Мазут лёг на дно, на глубину 60 метров, и лежал пока его не обнаружили водолазы. У МЧС давно есть технология по борьбе с подобными разливами, Поступают в подобных случаях до обидного просто, опускают в центр, этой, огромной капли шланг, включают насос и откачивают в всё это до последней капли в баржу. Компанию, владельца, оштрафовали на огромные деньги. Но всё это без ажиотажа, волонтёров, торговли чиновниками своими фейсами по ЦТ. Для борьбы с розливом в Керченском проливе, у МЧС был готов сценарий, но губернатор, отказался, и решил создать трудности, героически их преодолеть, и получить &quot;Героя России&quot;. Что из этого &quot;вытекло&quot;, знаем все.
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2 час.
Андрей Павлов
Вот Вы сами себе и ответили: &quot;У нас на всех уровнях власти &quot;рука руку моет&quot;, каждый за собой тащит своих людей.&quot; Путин ЛИЧНО назначил такой высший уровень власти, с которого &quot;каждый за собой тащит своих людей&quot;, и так до самого низа выстроенной им вертикали власти. Так что ему не надо &quot;лично каждого чиновника назначать&quot;. С этим хорошо справляются назначенные назначенными им.
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1 час.

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