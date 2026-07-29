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Русский Днепропетровск

183 подписчика

Таинственная русская ракета, летящая на Киев, до смерти напугала вражеских зенитчиков

Таинственная русская ракета, летящая на Киев, до смерти напугала вражеских зенитчиков

Радомир Маркуш 28 июля 2026 г., 20:26   «Искандер» с 500 кг электроники изучил слабые места ЗРК Patriot, считают бандеровцы «Сегодня утром (28 июля) ….

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