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Царьград

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Москва возглавила мегаполисы по росту цен на новостройки

Москва возглавила мегаполисы по росту цен на новостройки

Москва по итогам третьего квартала 2026 года заняла первое место среди крупнейших городов России по темпам роста цен на первичное жилье.

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