Москва возглавила мегаполисы по росту цен на новостройки

Москва по итогам третьего квартала 2026 года заняла первое место среди крупнейших городов России по темпам роста цен на первичное жилье.
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