Газпромбанк увеличил процентные ставки по вкладу «Ваш успех»

По вкладу «Ваш успех» процентная ставка увеличилась на 0,29 п. п. для вкладов сроком 120 дней. Теперь ставки по депозиту в зависимости от срока с учетом надбавки в рамках акции «Хит сезона» составляют 9,38-11,65%, а эффективные ставки (с учетом капитализации) – 10,5-11,8% годовых.
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