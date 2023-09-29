Газпромбанк увеличил процентные ставки по вкладу «Ваш успех»

По вкладу «Ваш успех» процентная ставка увеличилась на 0,29 п. п. для вкладов сроком 120 дней. Теперь ставки по депозиту в зависимости от срока с учетом надбавки в рамках акции «Хит сезона» составляют 9,38-11,65%, а эффективные ставки (с учетом капитализации) – 10,5-11,8% годовых.