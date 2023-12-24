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Экс-депутат Рады Лапин: жители Львова не хотят передавать повестки соседям

Экс-депутат Рады Лапин: жители Львова не хотят передавать повестки соседям

Большинство жителей Львова не хотят передавать повестки своим соседям-уклонистам. Об этом заявил бывший офицер нацбата «Айдар»* и экс-депутат Верховной Рады Игорь Лапин в интервью украинской журналистке Алене Курбановой на ее канале в Youtube.

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