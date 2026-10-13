ES Market Analysis | S&P 500 Oct 13, 2026 E-mini S&P 500 Futures CME_MINI:ES1! SharkMarkets Market has hit the upper median line for both Purple and Pink and formed a top near the 50% on the 4 hour chart to show weakness.
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