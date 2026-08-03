Башня BT Tower посреди Лондона — «секретный» небоскреб, которого никогда не существовало

В центре Лондона стоит 189-метровая башня, которой официально не существовало почти тридцать лет. Её рисовали на картах, видели миллионы людей, в её ресторане обедали The Beatles, но государство упорно делало вид, что это мираж.
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