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Мировое обозрение

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Башня BT Tower посреди Лондона — «секретный» небоскреб, которого никогда не существовало

Башня BT Tower посреди Лондона — «секретный» небоскреб, которого никогда не существовало

В центре Лондона стоит 189-метровая башня, которой официально не существовало почти тридцать лет. Её рисовали на картах, видели миллионы людей, в её ресторане обедали The Beatles, но государство упорно делало вид, что это мираж.

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