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Военное обозрение

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Кулеба назвал пять условий, которые должен выполнить Запад для защиты Украины от России

Кулеба назвал пять условий, которые должен выполнить Запад для защиты Украины от России

Министр иностранных дел Украины прокомментировал российский утренний комбинированный ракетный удар.

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Комментарии
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holms sherlok
Вообще хохляцкие хотелки европе уже порядком надоели......кружевные трусики кончились, последние с себя сняли, а прикрытые места лопухом подмерзают и неконфортнно....
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