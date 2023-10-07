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В ЕС назрела проблема, грозящая сорвать планы блока по Украине

В ЕС назрела проблема, грозящая сорвать планы блока по Украине

На саммите в испанской Гранаде лидеры стран Евросоюза планировали обсудить тему принятия новых членов, найти способы усилить их геополитическое влияние и договориться об укреплении общего оборонного потенциала, но все эти планы были сорваны спорами вокруг миграции, пишет Bloomberg.

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