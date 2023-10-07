В ЕС назрела проблема, грозящая сорвать планы блока по Украине

На саммите в испанской Гранаде лидеры стран Евросоюза планировали обсудить тему принятия новых членов, найти способы усилить их геополитическое влияние и договориться об укреплении общего оборонного потенциала, но все эти планы были сорваны спорами вокруг миграции, пишет Bloomberg.