Военное обозрение

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Совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая «Север. Взаимодействие-2023» начались в Японском море

Совместные военно-морские учения ВМФ России и ВМС Китая «Север. Взаимодействие-2023» начались в Японском море

Соединенные Штаты в последнее время стараются максимально нарастить военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) в противовес Китаю, открыто вовлекая в практически прямой военный союз региональные страны, в первую очередь Южную Корею и Японию.

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