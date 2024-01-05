Когда можно за руль после застолья

Чтобы у инспекторов ГИБДД не возникло подозрений в том, что вы управляете автомобилем в состоянии опьянения, нужно, чтобы у вас не было: запаха алкоголя изо рта; неустойчивой позы и шаткости походки; нарушений речи; резкого изменения окраски кожных покровов лица.
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