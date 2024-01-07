Клеточный каннибализм поможет в лечении рака

Американские ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что гиперактивирующая мутация в белке Rac2, который регулирует подвижность клеток, приводит к явлению клеточного каннибализма, когда одни клетки поглощают другие.
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