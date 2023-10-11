Бельгия отправит Украине истребители F-16 в 2025 году

ТАСС/U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Emily Farnsworth Бельгия отправит Украине в 2025 году истребители четвертого поколения F-16, сообщила в эфире телеканала RTL министр обороны страны Людивин Дедондер.
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