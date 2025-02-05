TotalEnergies конвертирует ADR в котируемые акции в Нью-Йорке

TotalEnergies конвертирует ADR в котируемые акции в Нью-ЙоркеКомпания TotalEnergies планирует конвертировать свои американские депозитарные расписки (ADR) в акции, котирующиеся на Нью-Йоркской фондовой бирже, для повышения ликвидности и привлечения большего числа американских инвесторов.