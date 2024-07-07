Лавров: Россия оценивает конкретные шаги Киева по урегулированию, а не слова

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Москва оценивает конкретные шаги Киева, а не основывает свою политику на их изменчивых заявлениях, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным, комментируя заявление главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о том, что Украина готова передавать России предложения по урегулированию конфликта через другие страны.
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