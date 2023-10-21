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Несекретные материалы

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Песков отказался считать английский язык иностранным

Песков отказался считать английский язык иностранным

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС) Английский язык больше нельзя считать иностранным из-за его повсеместного использования, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Комментарии
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ВТ
Врам Тавризов
Как он мыслит по-русски, мы знаем, а вот бы послушать его мысли на английском Интересно, у него какой прононс - рязанский или оксфорд?
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17 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Песков хитрожопый и скользкий человек .Ведь именно он помогает Веек Вески и не только ей  не смотря на их поддержку хохдам в войне в Россией , как гни в чем не бывало зарабатывать деньги на телевидении и чхать им на народ .Он и есть предатель России
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17 час.
Samarium
Не пора ли этому деятелю  туда, где этот язык для него родной....,,,??? Засиделся он явно в своем кресле...хотя и толку от него ноль...
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16 час.

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