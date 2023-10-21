ВТ Врам Тавризов Как он мыслит по-русски, мы знаем, а вот бы послушать его мысли на английском Интересно, у него какой прононс - рязанский или оксфорд?

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко Песков хитрожопый и скользкий человек .Ведь именно он помогает Веек Вески и не только ей не смотря на их поддержку хохдам в войне в Россией , как гни в чем не бывало зарабатывать деньги на телевидении и чхать им на народ .Он и есть предатель России