Дмитрий Песков (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС) Английский язык больше нельзя считать иностранным из-за его повсеместного использования, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков отказался считать английский язык иностранным
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВТ
Врам Тавризов
Как он мыслит по-русски, мы знаем, а вот бы послушать его мысли на английском Интересно, у него какой прононс - рязанский или оксфорд?
Ответить
17 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
Песков хитрожопый и скользкий человек .Ведь именно он помогает Веек Вески и не только ей не смотря на их поддержку хохдам в войне в Россией , как гни в чем не бывало зарабатывать деньги на телевидении и чхать им на народ .Он и есть предатель России
Ответить
17 час.
Samarium
Не пора ли этому деятелю туда, где этот язык для него родной....,,,??? Засиделся он явно в своем кресле...хотя и толку от него ноль...
Ответить
16 час.
Свежие комментарии