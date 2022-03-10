Фрэнк Вогель: «Мы проходим через сложный период. Должны преодолеть это»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель отреагировал на поражение в матче с «Рокетс» (130:139 ОТ). Техасцы сыграли без двух игроков стартовой пятерки и имели 2-17 в последних 19 встречах.

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