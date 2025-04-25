Артисты Санкт-Петербургского Дома музыки выступили на 130-летии Русского музея

Артисты Санкт-Петербургского Дома музыки при участии его художественного руководителя, народного артиста РФ, виолончелиста, дирижера и музыкального педагога, маэстро Сергея Ролдугина выступили перед гостями на церемонии празднования 130-летия со дня основания Государственного Русского музея.
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