Ходят вместе на задания: к челябинским бойцам на СВО пришло семейство ящериц

Пресмыкающиеся — точь-в-точь как изображение на шевронах наших героев. Военные считают: добрый знак.Челябинские военнослужащие из десантно-штурмовой бригады в зоне СВО, которым активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта помогают гуманитарными грузами, приручили на передовой семейку ящериц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии