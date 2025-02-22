Собаки, которых невозможно испортить. Кинолог рассказала, какие породы подходят для жизни в квартире

Многое зависит не только от породы, но и от того, как будет относиться к животному хозяинДалеко не все собаки могут жить в городской, даже просторной, квартире, и если вы хотите завести животное не для охоты, охраны дома, содержания в вольере, стоит очень серьёзно подойти к выбору породы.