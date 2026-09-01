Аллигатор ранил беглеца от полиции США во время задержания

В США 40-летний Виктор Ривас, скрываясь от полиции после ДТП, был атакован аллигатором в болоте. Несмотря на травмы, он продолжил скрываться, но был пойман с помощью дрона.
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Аллигаторы тоже служат в полиции Флориды? 😆