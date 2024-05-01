«Страна.ua»: Киев забил тревогу из-за успехов ВС России под Очеретино

Продвижение ВС России вызвало тревогу у журналистов издания «Страна.ua», которые опасаются, что Россия может создать серьезную угрозу окружения для украинских вооруженных сил в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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