На Украине задержали подрывника машины у военкомата в Днепре

Нацполиция Украины: в Днепре задержали подозреваемого в теракте у военкомата Украинские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в теракте возле здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Днепре, следует из сообщения нацполиции страны в Telegram.