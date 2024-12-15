На Украине задержали подрывника машины у военкомата в Днепре

Нацполиция Украины: в Днепре задержали подозреваемого в теракте у военкомата Украинские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в теракте возле здания территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Днепре, следует из сообщения нацполиции страны в Telegram.
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