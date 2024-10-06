В России появится компьютерная игра по мотивам СВО

Ее разрабатывает «Студия 22» при поддержке Минобороны России Программисты компании «Студия 22» при содействии Минобороны РФ разрабатывают компьютерную игру «Отряд 22: ZOV» по мотивам военной операции на Украине, пишет издание «Коммерсант».
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