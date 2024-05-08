Моченые яблоки в банках, идеальный рецепт! Думала, яблок вкуснее свежих не бывает, пока не попробовала моченые.

В моей семье готовить домашние моченые яблоки стало обязательной традицией. Дело не только в том, что они всем нам безумно нравятся на вкус, а еще и в том, что это лучшая профилактика от остеопороза и попадания в организм различного рода инфекций.
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