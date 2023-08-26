Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Александер Секулич: «Цель Словении на данный момент – выйти в 1/4 финала»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» и сборной Словении Александер Секулич оценил готовность команды и ее перспективы на чемпионате мира-2023.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх