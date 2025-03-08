В этом году мне стукнет 50, но я не вижу ни одной причины выглядеть плохо.

И как поёт чайф “Каждый Твой День Рождение Хочет Прибавить, а я Скажу нет”.Вкусная, полезная еда, спорт, прогулки, поездки, классное окружение, работа по душе, взрослые дети, любимый внук, вот что делает нас красивыми и счастливыми.