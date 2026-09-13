Региональная служба предупреждает о заморозках в Калужской области

В Калужской области ожидаются ночные и утренние заморозки до -1 °С 13 и 14 сентября. Региональная служба предупреждает о возможных изменениях в погоде и рекомендует при необходимости обращаться за экстренной помощью по номеру 112.
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