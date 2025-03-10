Ученые изучали на ямальчанах метод сглаживания последствий полярной ночи

Ученые придумали как с помощью управляемого света сгладить последствия полярной ночи. Авторами разработки выступили сотрудники Тюменского медицинского университета в составе международного научного коллектива.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии