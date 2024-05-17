Юрист Рогалева назвала три финансовых права российских пенсионеров

Российские пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество, которое принадлежит им на правах собственности - квартира, часть квартиры или комната, жилой дом или часть жилого дома, гараж или машино-место ??? 0,1% от кадастровой стоимости недвижимости ???.