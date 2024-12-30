Владимир Рогов: БпЛА - опасность для освобождённой части Запорожской области и Приазовья

БпЛА - опасность для освобождённой части Запорожской области и ПриазовьяВражеские БпЛА с временно оккупированной нацистами части Запорожской области через Токмак и Черниговку в направлении Бердянска и Азовского моря.
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