Долгий путь на поле боя: активные стрелковые наушники

Сегодня мы снова поговорим некоторых технических решениях, которые потенциально могли бы использоваться в ходе войн и вооружённых конфликтов ещё полсотни лет назад, но по какой-то причине добрались до поля боя только относительно недавно.
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