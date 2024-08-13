Стало известно о возможном назначении нового командующего СВО в Курской области

Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин, ставший помощником президента России Владимира Путина, назначен командовать Северным направлением специальной военной операции (СВО), которое в том числе затрагивает Курскую область, где идут бои.
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