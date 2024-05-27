«Вы сделали всё, что мы хотели, но не могли»: создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 засл...

«Вы сделали всё, что мы хотели, но не могли»: создатели Warhammer 40,000: Space Marine 2 заслужили благословение разработчика первой частиТворческий руководитель Warhammer 40,000: Space Marine 2 Оливер Холлис-Лейк (Oliver Hollis-Leick) в интервью PCGamesN рассказал о грузе ответственности, который лежит на плечах разработчиков горячо ожидаемого боевика.