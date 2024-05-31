Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 306 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Влад Владимиров
    Очевидное до идиотов  доходит всегда с опозданием... Поэтому такие казусы мы часто наблюдаем у пиндосов. Они же дово...Полковник ВС США ...
  • Семен Борисов
    Бывшая российская теннисистка Варвара Грачева после выхода в 1/8 финала "Ролан Гаррос" исполнила гимн Франции.В 2023-...Бывшая российская...
  • Семен Борисов
    Ну целый министр точно не на УАЗе ехал!ГИБДД: в аварии н...

ХАМАС: движение готово рассмотреть предложения о полном прекращении огня в Газе

ХАМАС: движение готово рассмотреть предложения о полном прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС позитивно оценивает выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по Газе и готово рассматривать любые предложения, ведущие к полному прекращению огня и выводу израильской армии из анклава.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх