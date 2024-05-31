ХАМАС: движение готово рассмотреть предложения о полном прекращении огня в Газе

Палестинское движение ХАМАС позитивно оценивает выступление президента Соединенных Штатов Джо Байдена по Газе и готово рассматривать любые предложения, ведущие к полному прекращению огня и выводу израильской армии из анклава.
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