Две новости: хорошая и плохая

Если бы за такие шутки отсреливали, как собак, моральных уродов -работников Госдепа и просто алчных тварей, поубавилось бы.

Natalija Osminina

А что Вы хотите? После того, как Ельцин инкорпорировал Россию в западную систему ею стали управлять пидорасы - все чиновники вольно или невольно, беря взятки и отстегивая наверх, РАБОТАЛИ НА КЛАНЫ- Западный (проект США), Иудейский ( в Лондоне) и Исламисткий (великий Туран Эрдогана). Когда пришел Путин, вся Россия была опутана как паутиной. По сути каждый чиновник подчинялся США, поскольку молился богу Мамоне- его величества Доллар. А существование России полностью зависело от финансовой Бреттон-Вудской системы.