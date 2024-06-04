Начнем с дикости. За деньги, да?»: Новым лицом образования в России стала гламурная Инстасамка! Они сошли с ума? Уже не первый год настойчивое и настырное Министерство цифрового развития втюхивает россиянам свою систему «Сферум», которая предусматривает удалённо - дистанционное образование детей и такое же общение учителей, школьников и их родителей.
Две новости: хорошая и плохая
Комментарии
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Natalija Osminina
Если бы за такие шутки отсреливали, как собак, моральных уродов -работников Госдепа и просто алчных тварей, поубавилось бы.
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23 час.
M
Malina
Падение не только знаний, но и морали...
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22 час.
Natalija Osminina
А что Вы хотите? После того, как Ельцин инкорпорировал Россию в западную систему ею стали управлять пидорасы - все чиновники вольно или невольно, беря взятки и отстегивая наверх, РАБОТАЛИ НА КЛАНЫ- Западный (проект США), Иудейский ( в Лондоне) и Исламисткий (великий Туран Эрдогана). Когда пришел Путин, вся Россия была опутана как паутиной. По сути каждый чиновник подчинялся США, поскольку молился богу Мамоне- его величества Доллар. А существование России полностью зависело от финансовой Бреттон-Вудской системы.
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22 час.
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