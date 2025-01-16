Финляндия отказалась сотрудничать с сибирскими учеными

Сибирские ученые уверяют, что произошло это «по политическим причинам». Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН участвовал с научными организациями Финляндии в исследованиях по моделированию льдов.
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