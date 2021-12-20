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Вор в законе рассказал о проживании у «золотой судьи» Хахалевой

Вор в законе рассказал о проживании у «золотой судьи» Хахалевой

Адвокат Лурье указал на возможную связь «золотой судьи» Хахалевой с вором в законе.Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, названная в прессе «золотой судьей», была замечена в связях с вором в законе Пецо (Ревазом Бухникашвили).

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