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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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  • Владимир
    Когда же Путин прекратит быть добреньким к врагам России?"Помогите, мы зам...
  • Vasily Golov
    Гульшат Бажкенова.Украина ничего не делала с системой отопления в Мариуполе.Все заново.Дома,водопровод,отопление.э/сн..."Помогите, мы зам...

"Помогите, мы замерзаем!" Даже русофобка из Казахстана просит Россию о помощи

"Помогите, мы замерзаем!" Даже русофобка из Казахстана просит Россию о помощи

А в Казахстане еще хуже, чем в Финляндии. Финны со своей русофобией хотя бы просто станут нищими чухонцами, как им и полагается.

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Комментарии
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Лидия
Вот уж кому я бы не стала помогать, много знакомых бежавших оттуда рассказывали, как они плохо относятся к нам. Потом казахи пытаются усидеть на нескольких стульях, ненадёжные союзники, развели у себя западные био-лаборатории для нашего уничтожения, погубили всё, что дало им поднятие целины. Им бы в средние века.
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11 час.
VG
Vasily Golov
Гульшат Бажкенова.Украина ничего не делала с системой отопления в Мариуполе.Все заново.Дома,водопровод,отопление.э/снабжение,ремонт старых постройка новых домов.Это цена,которую заплатили голосовавшие за независимость и суверенитет.Платит Россия и ее налогоплательщики.1,7 трлн руб получили Крым и Севастополь.Познал Акмолинск-Астану в 1956г.На уборке урожая.Там не видел казаха.В основном приезжие и депортированные чеченцы,ингуши,немцы.
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10 час.
В
Владимир
Когда же Путин прекратит быть добреньким к врагам России?
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9 час.

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