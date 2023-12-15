Лидия

Вот уж кому я бы не стала помогать, много знакомых бежавших оттуда рассказывали, как они плохо относятся к нам. Потом казахи пытаются усидеть на нескольких стульях, ненадёжные союзники, развели у себя западные био-лаборатории для нашего уничтожения, погубили всё, что дало им поднятие целины. Им бы в средние века.