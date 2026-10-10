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Царьград

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В Краснодаре на стройке нашли 21 нелегала из Узбекистана и Армении

В Краснодаре на стройке нашли 21 нелегала из Узбекистана и Армении

В ходе операции «Нелегал-2026» на стройплощадке по улице Западный обход в Краснодаре выявили 21 иностранца с нарушениями миграционного законодательства — 19 граждан Узбекистана и двух граждан Армении.

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