Подвиг Ленинграда в сердцах новосибирцев

Заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Владимир Карпов принял участие в гражданской акции, посвященной 81-й годовщине полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими захватчиками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии